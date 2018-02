„Viisime tüdrukud omavahel kokku, hakkasime tekstiraamatust teksti lugema, võtsime sinna juurde vaikselt napsu ja vaatasime kuidas tütarlapsed omavahel haakuvad„ rääkis multitalent Mart Sander sellest, kuidas ta teleserjaali "Litsid" jaoks sobivaid näitlejannasid valis.

Sanderi metoodika võib tunduda ebaharilik, kuid kirjanik ja kultuuritegelane Sass Henno leiab, et režissööri töömeetodid ongi vahel pisut teised kui mõne riigiettevõtte personaliosakonnal. Mistõttu loovmeeskonna komplekteerimisel võivadki sageli katsetamisel olla metoodikad, mida mõnes muus kollektiivis ette ei kujutaks.

Henno leiab, et ühtegi head tava Mart Sanderi casting ei riku. „Tema point pole alkoholis ja ma ei usu iial, et keegi käskis kellelgi juua, vaid kontekst ja kogu tuum on selles, et luua vaba õhkkond, nägemaks kuidas näitlejate ansambel kokku kõlab. See kui nad proovide käigus ka napsu võtsid, pole siinkohal esmatähtis. Nii ei tundu ka mulle, et tegu oleks olukorraga, kus keegi oleks tööta jäänud, sest keeldus joomast," leiab ta.

Henno toob näite enda elust: „Mõelge näiteks nii, et kui ma astusin kunagi BFM-i eelkäijasse, peda režii õppetooli, siis sisseastumiskatsetel pidime ka laulma, tantsima, kargama, huilgama, mingit looma jäljendama ja mida kõike veel. Lavakas teeb tänaseni sama. Kui aga mõnel teisel erialal sellised katsed oleks, oleks see kergelt öeldes küsitav," ütleb Henno.

Ta jätkab: „Ehk kui mõni kooliderektor niimoodi oma meeskonda õpetajaid valiks, oleks see koht kus hea tava pärast pisut muretseda, aga näitlejate castingul, siinkohal küll mitte."