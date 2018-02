„Muidugi tuli see preemia üllatusena,“ tunnistab lavastaja Merle Karusoo, kes pälvis kirjanik Aino Perviku ja kunstnik Anu Raua kõrval riikliku kultuuripreemia pikaajalise väljapaistva tegevuse eest. „Hakkasin mõtlema igasuguseid mõtteid. Sain teada teised preemiasaajad ka ja olin vist pisut üllatunud, et Anu Raud seda preemiat enne ei ole saanud. Ja siis oli hea ja uhke tunne, millises seltskonnas ma olen!“

Samal moel tegi Karusoole heameelt, et näitleja Guido Kangur sai riikliku kultuuri aastapreemia. Õigupoolest rõõmustas Karusoo teistegi aastapreemia saanute üle. „Mõtlesin ka, et kui oli Kultuurkapitali preemia andmine, siis sai Roman Baskin,“ jätkab Karusoo. „Siis ma hakkasin mõtlema oma kursusekaaslastele VII lennust. Lembit Petersonile, kes on kooli loonud, teatri loonud ja juhib ning on nüüd kateedri juhataja lavakoolis. Priit Pedajasele ja Peeter Volkonskile esmajärjekorras. Nendele kolmele, kes on samuti lavastajaks õppinud nagu mina. Nad on minust nooremad kümmekond aastat ja natuke peale ja kui palju nemad on jõudnud ära teha. Selliseid mõtteid hakkasin mõtlema, et nad on kõik kultuurikandjad ikka väga ja väga.“

Ka mõtles lavastajast elulugude koguja Karusoo neile inimestele, kes kõik on oma eluood kogujaile usaldanud. „Praegu ilmub viimase võistluse raamat „Eesti rahva elulood“, mida esitletakse 26. veebruaril kirjandusmuuseumis,“ lausub ta. „Elulugude võistlus "Eesti Vabariik 100. Minu elu ja armastus" on pühendatud Eesti vabariigi 100. sünnipäevale, kogumiku on koostanud Rutt Hinrikus ja Tiina Kirss. Mina olin selle võistluse žüriis. Olen lubanud ka esitlusele kohale minna ja korraldava seltskonna poolt tänada kõiki inimesi – iial ei ole seda tänu liiga palju. Seda maksab ja maksab korrata!“