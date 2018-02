Brigitte Susanne Hundi avameelse videoblogi külaliseks on sedapuhku saatest "Prooviabielu" tuule tiibadesse saanud Helen Kõpp. Helen, kes on ootab parasjagu oma esimest last, avaldas muuhulgas oma peagi sündiva tütrekese nime. Uus ilmakodanik saab nimeks Carmen!