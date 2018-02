"Eesti laulu" teises poolfinaali võistlustules on Tiiu x Okym x Semy, kes esitavad laulu "Näita oma energiat". Täna avaldati loole ka muusikavideo.

Video, mis on otsast lõpuni valminud koostöös DOT Filmsi ja Sven Oltersiga, annab aimu, milline möll hakkab toimuma juba sel laupäeval "Eesti laulu" poolfinaalis.

Tiiu ja Okym on räpparid, kes niidavad kõik oma julguse ja aususega jalust, Semy on laulja, kes on säranud Soul Militia ridades ning 2001. aastal Tanel Padari ja Dave Bentoni taustalaulja ja -tantsijana ka Eurovisioni lauluvõistluse ära võitnud.