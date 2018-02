Mitmeid kordi on küsitud ning lõpuks on meil suurim heameel teatada, et alati särav Merili Varik ei ole kusagile kadunud vaid just laupäevasel Kivi Paber Käärid kontserdil on Merili lõpuks laval tagasi, muidugi koos Sõpruse Puiesteega.

Sõpruse Puiestee mahutab end ühel sumedal veebruarikuu õhtul Tallinnas, koha Kivi Paber Käärid lavale, andmaks enne oma USA reisi võimaluse kohalikul publikul nautida bändi paremat loomingut, oma headuses. Esitusele tuleb lugusid nii varasemast repertuaarist, kui ka novembris 2017 ilmunud viimaselt kauamängivalt "Selle Suve Nägu".



Enne Sõpruse Puiesteed laval aga noor, psühhedeelsete mõjutustega rock & roll trio BOURBON SUGAR Tallinnast!



Uksed: 22:00

Pilet: 10/8€ esimesel tunnil



Piletid saadaval kohapeal

SÕPRUSE PUIESTEE

Bänd on avaldanud 6 albumit ja DVD, Tuntumad lood on "Kaks Meest" ja „Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head“ Kauamängiv "Mustale Merele" pälvis Raadio 2 Eesti kõigi aegade parima albumi edetabelis kuuenda ja aastate 2000-2009 läbilõikes esimese plaadi positsiooni. Aastal 2006 sai Sõpruse Puiestee telesaates "Eesti Muusika Karikas" teise koha ja lugu „1905“ tunnistati TV-saatesarja "7 vaprat" läbi aegade parimaks looks.



Sõpruse Puiestee esitab oma lugudes kuulajale küsimusi kes ma olen?, miks ma olen?, miks me oleme?, miks oled mu kõrval?... Uudishimu ja teadasaamine on bändi üks kreedodest.

BOURBON SUGAR

Bourbon Sugar on psühhedeelsete mõjutustega rock & roll trio, mis usub, et muusika peab olema toores, otse hingest tulev, kirglik ning kunstipärane.

Kombineerides tugevaid, musikaalseid riffe täis sügavaid lugusid kergemate tantsulise karakteriga paladega, pakub Bourbon Sugar muusikat erinevate maitsemeeltega kõrvadele.

Laulude sisud varieeruvad sügavate filosoofiliste sõnumite ja hea tuju lugude vahel. Nii muusikas kui tekstides peegelduvad virtuoosse kitarrist-laulja Grigori Rõžuki impressioonid erinevate maailmajagude kultuuridest.

Komplekti täiustavad Andreas Kübara omanäoline trummimängustiil ja rütmitaju ning Oliver Kivi mahlakalt maitsekad bassipartiid.

Kõik eelmainitu käib loomulikult käsikäes kütkestava lavalise oleku ja stiilitundega.

