„Leidke enne vabariigi aastapäeva hetk kontrollida, kas kõik on korrektne.

Äkki sai lipp pärast eelmist korda niiskena kokku keritud ja on tekkinud hallitus? Äkki on mastinöör talveilmadega rabedaks muutunud? Kui hakkame enne tähtsat päeva iseennast sättima, siis võiks sama teha pidupäeva kõige tähtsama sümboliga – lipuga,“ paneb südamele Lipuvabriku tegevjuht Karina Tõeleid.

Eestis on 14 lipupäeva, mil peavad heiskama lipu kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Kõik asutused ja majapidamised heiskavad Eesti lipud 24. veebruaril, 23.-24. juunil (lippu ööseks ei langetata) ja 20. augustil.

„Loomulikult võib lipu heisata ka perekondlikel tähtpäevadel nagu sünnipäevad ja pulmad või siis, miks mitte, külaliste tervitamiseks,“ lausub Tõeleid. Samuti on ilus heisata lipp vardasse viimase austuse avaldamiseks. Sel puhul tuleb aga meeles pidada, et mastilipp heisatakse poolde masti, majalipule kinnitatakse must leinalint, millel on ka oma kindlad mõõdud.

Kui lipp lehvib alaliselt, peab see olema pimedal ajal valgustatud prožektori, mastivalgusti või muu valgusvihuga.

„Üks kindel ja kõige olulisem reegel on aga see, et lippu tuleb alati kohelda väärikalt. See peab olema puhas ja korrektne,“ lisab Tõeleid.

Äparduste vältimiseks eelista kodumaist liputootjat

Lippu ostes peaks Karina Tõeleidi hinnangul esmajärjekorras mõtlema, kas see on heiskamiseks lipumasti või majale. Fassaadi külge läheb standardmõõdus ja tunnelkinnitusega lipp (105x165cm), mastilipp kinnitub konksudega ja lipu mõõt sõltub masti kõrgusest.

Tasub usaldada kodumaiseid liputootjaid, nendelt saab kõige paremat nõu ja suure tõenäosusega ka korrektse ja nõuetele vastava rahvuslipu.

„Meie lipu sinine värv on üsna tundlik ja õiget tooni on raske tabada. Lippudele spetsialiseerunud ettevõtted teavad seda. Kaubandusest leiab aga ka maaletoodud lippe ning siis võib küll juhtuda, et sinine värv on liiga hele või lillakas, samuti võib soovida jätta viimistlus. Lipp peab olema valmistatud spetsiaalselt lipukangast, mille puhul pööratakse erilist tähelepanu kvaliteedile ja vastupidavusele. " räägib Tõeleid.

Kuigi Eestis lippudele järelvalvet ei teostata, arvab Tõeleid, et kui juba hakata lippu heiskama, olgu ta ehtne ja korralik. „Lipp ei ole lihtsalt tükk riiet. Seda soetatakse pikaks ajaks ning tasub sellesse siis ka pisut rohkem panustada. Pole mõtet heisata lipulaadset toodet,“ teatab Tõeleid.

Kui lippu heisatakse suhteliselt harva, siis vardahoidja on maja küljes alaliselt. „Enne vardahoidja ostmist võiks korraks majale otsa vaadata ning mõelda, milline kuju ja värv sobiks,“ annab Tõeleid nõu. Tema sõnul on inimeste eelistused erinevad – mõni valib maja värvile võimalikult sarnase tooni, teine üritab kerget aktsenti luua.

Küll aga on oluline teada, et vardahoidja peaks olema kuumtsingitud. „Kui vardahoidja pole kuuma tsingiga töödeldud, on meie vihmaste ilmade juures vaid aja küsimus, millal see roostetama hakkab. Roostenire ei kaunista küll ühtegi maja,“ räägib Tõeleid.

Suurtes kauplustekettides müüdavate vardahoidjate puhul ei pruugi saada vastust, kas ta on kuumtsingiga töödeldud või mitte. See on järjekordne põhjus, miks eelistada spetsialiseerunud liputootjaid – nendelt saab toote kvaliteedi kohta kindla info.

Mida teha oma elu ära elanud lipuga?

Lipuvabriku tegevjuht Karina Tõeleid soovitab võimalusel Eesti lippu mitte ära visata.

„Kui ta on oma aja ära elanud, siis võiks ta panna perearhiivi, sest igal lipul on oma lugu ja ajalooline väärtus. Lipp võiks jääda tulevaste põlvede tarbeks,“ leiab Tõeleid.

Kui lippu ei taheta alles hoida, tuleb ta hävitada väärikalt. „Üks võimalus on panna lipp lõkkesse – mitte visata, vaid keerata lipp kokku ja asetada enne süütamist lõkke südamesse,“ selgitab Tõeleid. Teine viis on lõigata lipp mööda värve tükkideks. Sel puhul ei visata ära mitte lipp, vaid sinine, must ja valge kangas.

Lipuvabrik on ainus ettevõte Eestis, mis pakub käsitööna õmmeldud eksklusiivseid pidulikke esinduslippe. Lipuvabrikus valmivad nii Eesti Vabariigi Presidendi lipud kui Toompeal lehviv lipp.