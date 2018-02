Suhtes võib ette tulla piir, kust üks tuneb, et tema enam selles suhtes olla ei taha. Väga harva tunnevad seda mõlemad osapooled korraga. Nii juhtubki, et suhtest väljapääsu otsiv isik ei pruugi osata seda oma kaaslasele selgitada. Kuidas teada, kas sinu mees on jõudnud oma viimase piirini?

Relationship Rules loetleb üles üheksa ohumärki, et mees on jõudnud punktini, kus ta teie suhtel enam tulevikku ei näe.

1. Ta ei pinguta enam, et sinuga suhelda ja end avada