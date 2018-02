Pikaajalise väljapaistva tegevuse eest riikliku kultuuripreemia pälvinud tekstiilikunstnik, akadeemik ja emeriitprofessorit Anu Rauda ei üllatanud, et Vanemuise teater ta elutööauhinna kandidaadiks seadis: „Ma tegelikult teadsin, et ma olen preemiale üles seatud, sest mind on juba varem ka mitmeid kordi üles seatud. Aga samas ei hellitanud ma mingeid lootusi. Seal on ju nii palju vägevaid tegijaid. Ma ei arvanud, et see võiksin seekord mina olla.“

Anu on preemia üle äärmiselt õnnelik. „Selline tunnustus tekitab muidugi ainult positiivseid emotsioone. Ma olen väga-väga rõõmus. Eriti sellepärast, et see annab mulle võimaluse oma ideid ja unistusi teostada,“ seletab vaibakunstik.

„Ja ma arvan, et ma olen ise ka ikka püüdnud oma rida hästi ajada, ning loomulikult on mul põhjust tänada oma abilisi, kes on mind talus igati aidanud. Ühtegi asja ei saa ju päris üksinda teha,“ lisab Kääriku käsitöötalu perenaine.

Elutööpreemiat peab Raud kindlasti elu kõige olulisemaks tunnustuseks. „Kõige suurem tegu on inimesel siin maailmas elada ja kui elamise eest saab veel preemia ka, siis mida veel tahta!“ leiab ta. „Muidugi olin ma omamoodi õnnelik ka siis, kui pälvisin Tartu ülikooli rahvusmõtte auhinna. Tol momendil oli mul ka väga hea meel.“

Anu jaoks on Eesti vabariigi juubeliaasta väga eriline: „Hetkel ma lähen küll Rootsi ja seal on ka vabariigi aastapäeva pidulikud üritused. Juubeliaastat olen ma senini tähistanud erinevate tegevustega, küll vaiba kudumisega ja küll majale uue katuse panekuga. Ma nautisin tohutult ka Tammsaare 140. sünnipäeva tähistamist ning külastasin sedapuhku ka Tammsaare muuseumit Vargamäel. Kogu see aasta on väga pidulik, sest kõik ilusad asjad on ühekorraga ja tegemisi-käimisi jagub.“