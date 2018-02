Tänasel valitsuse pressikonverentsil jäi silma, et kultuuriminister Indrek Saare nägu katab suur plaaster. Minister ise viskas selle üle naljagi.

„Nagu teaduspreemiate ja keeleauhinna puhul, valitses valitsuses harras üksmeel ka kultuuri- ja spordipreemiate puhul, seega minu näol olev plaaster ei viita kuidagi valitsuses olevatele erimeelsustele,“ ütles Saar.

Õhtulehele teadaolevalt mängis Indrek Saar koos riigikogu liikmetega üleeile Tartus Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilaste vastu korvpalli, mistõttu võis esialgu arvata, et tegu on spordivigastusega. Muide, valitsuse liikmed said võidu - mäng lõppes 65:57 riigikogu kasuks. Õhtulehel ei õnnestunud kultuuriministrit tabada. Küll aga sõnas ta Publikule, et tegu on kõigest väikese terviseprobleemiga nahal.