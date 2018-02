Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) vaatas üle Tallinna linnavalitsuse väljaannete Pealinn ja Stolitsa vastu valimiskampaania ajal esitatud kaebused, 1. märtsil loodetakse menetluses teha konkreetseid otsuseid.

ERJK esimees Ardo Ojasalu ütles ERRi uudisportaalile, et kokku esitati väljaannete kohta kümme kaebust, enamik venekeelse lehe Stolitsa peale, millest kolm kaebust langes ära.

"Lähiaja ülesanne ametnikel ette valmistada ärakuulmiskirjad, et saada tagasisidet nende isikute käes, kelle suhtes on pretensioone ja koguda täiendavat andmestikku, et palju rahalisi väärkasutusi tehtud," lausus Ojasalu. Menetlusalusteks isikuteks on Ojasalu sõnul Keskerakonna linnapea Taavi Aas ja Stolitsa peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgin.

ERJK järgmine koosolek toimub 1. märtsil, Ojasalu sõnul loodetakse siis arutada eeltoodud menetlust, kuid ka Tallinna maksumaksja raha eest telekanalisse Pervõi Baltiiski Kanal (PBK) ostetud saadete vastavust valimisreeglitele.