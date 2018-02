Prints Harry kihlatu Meghan Markle väidab, et ta ei tunne oma poolvenda, kes naisega kontakti otsib, vahendab Daily Mail.

Mees nimega Tom Markle juunior palus Meghanilt abi meediatähelepanuga toime tulemisel pärast seda, kui Meghani kihlus prints Harryga välja kuulutati. Meghani vastus olnud mehe sõnul aga justkui litakas vastu nägu. 51aastane mees tunnistab, et ta ei ole Meghaniga suhelnud pärast 2011. aastat, kui naine kolis Kanadasse, et võtta vastu roll menusarjas „Suits“. Mees väidab, et lapsena olid nad väga lähedased.

Tom Markle ütleb, et saatis poolõele südamliku kirja, kus õnnitleb naist kihluse puhul ja palub vabandust, kui tema isik on naisele mingeid ebameeldivusi põhjustanud. Meghan polevat aga kunagi mehe kirjale vastanud. Kui mees üritas kuningakoja kaudu naisega ühendust võtta, sai Tom aru, et poolõde ei soovi temaga tegemist teha.

Tomi advokaat suhtles Meghani advokaadiga ning mees avaldab, mis naine sellele kõigele vastas. „See pole minu lähiperekond ja ma ei tunne neid inimesi.“ Mees arvab, et poolõel on piinlik, sest mees on hiljuti seadusega pahuksisse sattunud.

Mees pandi mõni aeg tagasi kaheks päevaks vangi, sest tal oli aastavahetusel oma kihlatu Darlene Blountiga lööming. Mullu vahistati Tom Markle aga seetõttu, et mees ähvardas alkoholijoobes oma kihlatut relvaga. Mees on need teod ajanud selle kaela, et tal on raske toime tulla tähelepanuga, mis tema perekonnale pärast kuningliku kihluse teatavaks tegemist osaks sai.