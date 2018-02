Põllumajandusettevõtja ja poliitik Jaanus Marrandi võrdleb sotsiaalmeedia postituses Eestit ja Lätit, et pöörata tähelepanu lõunanaabrite madalale sissetulekule. Ta tuletab meelde, et lätlaste viin on odav, ent palgatase samuti.

„Väike võrdlus Eesti ja Läti vahel. Selle võrdluse võiks eriti innukalt läbi lugeda inimrühm, kes plaanib Eesti Vabariik 100 puhul protestiks sõita Lätti odavat viina, vorsti, ehitusmaterjale ostma. Ja siis võiks endalt küsida, et kas lisaks odavale viinale tahetakse ehk ka Läti palka? Lisaks võiks mõelda, et Eesti Vabariik on alati suurem, kui ükskõik missugune valitsus,“ kirjutab Marrandi.

Õhtuleht avaldab Marrandi võrdluse täismahus.

Niisiis Eesti ja Läti statistikaameti andmetel:

ALAMPALK JA KESKMINE PALK

EESTIS: alampalk 500 eurot kuus (al 2018)

Keskmine brutopalk 1201 eurot (2017 III kvartal)

LÄTIS: alampalk 430 eurot kuus (al 2018)

Keskmine brutopalk 925 eurot (2017 III kvartal)

KESKMINE VANADUSPENSION (2017.a III kvartal)

EESTIS: 409,1 eurot

LÄTIS: 287,56 eurot

TÖÖTUSE MÄÄR (2017.a III kvartalis )

EESTIS 5,2%

LÄTIS 9,1%

TULUMAKSUMÄÄR (2018)

EESTIS 20%,

LÄTIS 20 % kui aasta sissetulek 20 004 eurot

23% kui aasta sissetulek on 20 004 ja enam ning ei ületa 55 000 eurot

31,4% kui aasta sissetulek ületab 55 000 eurot.

RIIGI POOLT GARANTEERITUD MINIMAALNE SISSETULEK (toimetuleku toetuse määr) 2018

EESTIS 140 eurot, lastel 168 eurot

LÄTIS 53 eurot

SKP JOOKSEV HINDADES ÜHE ELANIKU KOHTA (2016):

EESTIS 16 034,7 eurot

LÄTIS 12 722 eurot

LASTETOETUSED (2017 JA 2018)

EESTIS: 1. lapse toetus 55 eurot; 2. lapse toetus 55 eurot; 3. lapse ja järgmise lapse toetus 100 eurot. 3-6 lapsega pere saab täiendavalt 300 eurot. 7 ja enama lapsega pere saab täiendavalt 400 eurot.

LÄTIS: 1. lapse toetus 11,38 eurot; 2. lapse toetus 22,76 eurot; 3. lapse toetus 34,14 eurot, 4.lapse ja järgmise lapse toetus 50,07 eurot.

Alates märtsist 2018 saab 2 lapsega perekond täiendavat 10 eurot, kolme lapsega perekond 66 eurot ja 4 ning enama lapsega pere saab täiendavalt uurde 50 eurot iga lapse kohta. Näiteks 4 lapsega perekond saab lisaks tavapärasele lastetoetustele juurde 116 eurot.

VÄIKE ARVUTUS: 4 lapsega pere saab Eestis lastetoetusi kokku 610 eurot. Lätis vastavalt 234,35 eurot.

ÕPETAJATE PALK (2018)

EESTIS: 1150 eurot

LÄTIS: 680 eurot (710 eurot alates 01.09.2018)

KAITSEKULUD SKP-ST (2018)

EESTIS: 2,11 % SKP-st

LÄTIS: 2% SKP-st