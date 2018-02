Milaanos toimunud Euroluce mess peegeldas optimismi, elujõudu ja elegantsi, loovat lähenemist, ilu ja aegadetaguseid väärtusi. Vanad klassikalised lihtsad vormid näisid endale leidvat uue kuue või materjali, uuendusliku töötluse või materjali.

Trend #1 valgustid on mõjutatud Art Decost

Art deco, mis pärineb ajast 1925-1939, on leidnud valgustitemaailmas uuesti kasutust. See moderne vorm kätkeb endas nii priiskavat teatraalsust kui luksuslikku glamuuri. Näeme kumeraid vorme koos geomeetriliste nurkadega. Kuid kõik see jääb funktsionaalseks ja hästi läbimõelduks.

Kõiki neid Art deco’st mõjutatud valgusteid saab iseloomustada järgnevate omadustega: elegantne, kuldse ja metalse läikega justkui priiskav oma peegelpindadega. Valgustitel on palju klaasi ja hinnalised materjalid, geomeetrilised vormid ja rikkalik materjalikasutus. Nad näevad välja luksuslikud ja külluslikud oma läikivate pindadega.

Firma Flos mängulise loomuga lauavalgusti Copycat materjalina on kasutatud puhutud klaasi ja alumiiniumit, mis võib olla poleeritud, musta nikli ja vase tooni või hoopis kaetud 24 kraadise kullaga.

Lihtsustatud geomeetrilise vormiga valgutite seerias IC Light rõhutatakse luksuslikkust kombineerides omavahel kulla, pronksi või hõbeda toonis metalli ja kvaliteetset klaasi.

Trend #2 valgustid on Aasia mõjutustega

Eurooplasena igatseme kaugete maade järgi. Kui see unistus jääb kaugeks ja kättesaamatuks, siis idamaise mõjutusega interjööri luua on hoopis lihtsam. Orientaalse iseloomuga valgustid aitavad vastavale õhustikule kaasa.

Idamaade interjöörist inspireeritud firma Marset põrandavalgusti Jaima uus kollektsioon on nime saanud Põhja- Aafrika beduiini telgist. Tekstiilkuppel on saadaval 2 mõõdus ja 4 erinevat värvitooni. Valgustit saab tellida ka rippuvana.

Trend #3 futuristlikud valgustid ehk saadikud kosmosest

Futurismile on omased tulevikku vaatavad väljenduslaadid. Tavapärane saab miski ebarealistliku või veidra välimuse. Valgustitootjadki püüavad olla eripalgelised, otsivad uusi materjale ja miksivad neid omavahel. Uusi lahendusi võimaldab kindlasti Ledide areng valgusallikana. Tänapäeval ei pruugi enam arugi saada, kus valgusallikas ise täpselt asub. Kuid olulisim on, et saadud valgus oleks inimsõbralik.

Hea klaasi kvaliteedi poolest kuulus Itaalia firma Vistosi esitles mitmeid huvitavaid seeriaid. Need sarjad nimega Surface ja Aria on veidi ulmelised ja harjumuspäratud, kuid hea valgusega.

Valgustis Aria on loodud kahe asümmeetrilise klaaskupli eritasandiline sümbioos. Rippvalgustit on saadaval valge ja metalse tooni kombinatsioonina või ainult valgena. Giovanni Barbato disainitud valgustit on võimalik näha Hektor Light esindustes.

Ebapropotsionaalse rippvalgusti Surface´i kuju ei ole kindlaks määratud vaid on pidevas muutumises ning sõltub vaatevinklist andes võimaluse lampi uuesti ja uuesti tõlgendada. Saadaval on pruuni, rohelist ja suitsuhalli tooni.

Huvitav tulemus saavutatakse erinevate klaaside miksimisel.

Retro stiilis õrn rippvalgusti Jube ühendab endas mitu erinevat tooni kuid samatasandilist puhutud klaasist kuplit, mis sulanduvad üheks tervikuks. Valgustit on kombineeritud valge sisemine klaas kas suitsuhalli, luitunud rohelise või kollakaspruuni värvi kupliga. Favaretto & Partners loodud kollektsioon võitis 2017 aastal Archiproducts Design auhinna.

Rippvalgusti Jube näidised leiab ka Hektor Light esindustest.

Uus „taevakeha „ nimega Kravitz firmalt Delightfull.

Kaleidoskoopilise efektiga Tom Dixoni loodud valgusti Cut muudab oma välist olemust. Lambi põledes näeme valgustit poolläbipaistva huvitava kaleidoskoobi pildina, välja lülitades hakkab valgusti futuristlikult tagasi peegeldama. Valgustit on nii suitsuklaasist ja kroomist, pikem ja lühema kupli variandina, seina- ja rippvalgustina.

Laevalgusti Cut näidised leiab Hektor Light esindustest.

Juba valgusti nimi kõneleb enda eest - Satellight. Kas ka kosmilise valgusega? Tegelikult kumab siit silmasõbralik ja räigusevaba valgus. Tootjaks on tuntud Itaala bränd Foscarini.

Trend #4 valgustid raamistatud kuplitega

Need lihtsa vormiga võruga ääristatud valgustid on nagu pikast unest uuesti sündinud, mõjuvad taas uudsena ja värskena. Mõistagi on need nüüd hoopis teises uues kuues kui mõned ajad tagasi.

Foscarini valgusti Arumi on industriaalse välimusega elegantne valgusti alumiiniumi ja kahvatu kulla tooni pinnakatetega. “Justkui töötlemata teemant,” arvab disainer Lucidi e Pevere ise.

Trend #5 arhitektuursed valgustid

Firma Leds-C4 geomeetrilise kujuga alumiiniumist rippvalgustit Tubs on saadaval kahte mõõtu: 1200x800mm ja 900x600mm. Riputuskõrgus on kuni 5 meetrit. Sobiv kõrgete lagedega ruumidesse. Samast sarjast on võimalik tellida ka DALI dimmeriga valgusteid. Rippvalgusti Tubs sobib nii ühiskondliku ruumi kui ka koju.

Valgusti Tubs näidised on väljas Hektor Light esindustes.

Samas julgustatakse taas kasutama siine ja siinivalgusteid. Tänapäevased siinivalgusteid saab siinil mugavalt ümber paigutada näiteks magneti või juhtimispuldi või telefonis oleva tarkvara abil sobivasse kohta igal aja hetkel.

Mitmeti komplekteeritav firma Fabbian süsteem nimega Freeline võimaldab olla mänguline ja komplekteerida erinevate kuplite ja siinidega endale isikupärane kooslus. Lõpptulemusena on valgus dimmitav.

Tänu disainerite loovusele jagub valgusteid igale maitsele. Peamine, et valgusti “paitaks” ja hoiaks silma!

