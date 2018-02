Eesti välisluureamet andis välja 68leheküljelise aastaraporti "Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas", millest 54 lehekülge on pühendatud Venemaale, ülejäänud terrorismile Euroopas ning esimest korda on peatükk ka Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist.

"Parasjagu näeme idanaabri juures hoolikalt lavastatud näitemängu, kus üritatakse jätta muljet vabadest valimistest, kuid kulisside taga viiakse ellu küünilist plaani kindlustada president Putini ja tema lähikonna võimu veel üheks ametiajaks," kirjutab ERRi uudisportaali vahendusel raporti eessõnas välisluureameti peadirektor Mikk Marran.

Venemaa sõjalise võimekuse hindamisel tuleb arvestada ka Vene relvajõudude nõrku külgi, mis on Eesti välisluureameti hinnangul endiselt lohakus, korruptsioon ja vargused.

Tänavune suurvõistlus jalgpalli MM on Venemaa jaoks hiiglaslik maineprojekt, mis peaks saatma maailmale sõnumi, et Venemaa on hoolimata sanktsioonidest saanud ja suutnud välja murda rahvusvahelisest isolatsioonist.

Venemaa sõda Ukraina vastu jätkub ka 2018. aastal ning Ida-Ukraina okupeeritud alasid integreeritakse Venemaa majanduse ja ühiskonnaga aina enam, aga samal ajal teeseldakse pühendumust Minski kokkulepetele ja diplomaatilistele lahendustele.