UNICEF avaldas neljapäeval, et Mosulis on elementaarse arstiabita ligi 750 000 last. Kuigi sõjapiirkonnas on vägivald taandunud, tegutseb sealsetest tervishoiuasutustest vaid 10% ning needki piiratud võimalustega.

Kolm aastat kestnud intensiivset vägivalda on hävitanud Iraagi tervishoiuasutused, seisab ÜRO lastefondi veebilehel. 2014. aastast on korduva rünnaku all olnud 60 tervishoiuasutust.

"Iraagi tervishoiusüsteemi olukord on alarmeeriv," ütles Peter Hawkins, kes on UNICEFi esindaja Iraagis. Tavaliselt ravitavad ja ennetatavad seisundid võivad sealsetele rasedatele, vastsündinutele ja lastele kiiresti elu ja surma küsimuseks eskaleeruda.

Lastefond on suurendanud oma toetusi esmatasandi tervishoiuasutustele Iraagis, et sealne valitsus saaks pakkuda kõige esmasemaidki tervishoiuteenuseid peredele, kes hakkavad naasma sõjast räsitud kodukohtadesse.