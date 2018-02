Kirjamees Juku-Kalle Raid ja riigikogulane Andres Herkel viisid täna hommikul prokuratuuri dokumendid, kuidas Tallinna raha eest Keskerakonnale venekeelses telekanalis Pervõi Baltiiski Kanal (PBK) propagandat on tehtud. „Meie arvates peab ka prokuratuur uurima, kas tegemist oli keelatud annetuse tegemisega Tallinna linna poolt ja selle saamisega Keskerakonna poolt,“ ütleb poliitik.

„Nädala algul räägiti Riigikogus sellest, kuidas Tallinna raha eest Keskerakonnale telekanalis Pervõi Baltiiski Kanal (PBK) propagandat tehti. Täpsemini, Jüri Ratas rääkis kõigest muust – lõimumisest ja suitsuandurite reklaamist –, aga teda ei jäetud rahule,“ kirjutab Herkel oma ajaveebis.

„Panime Juku-Kalle Raidiga pead kokku ja otsustasime tegutseda täpselt nii, nagu peaminister vastas: „ametiasutusi tuleb teavitada ja asja uurida“. See oli päeva nael ja olgu siis uurimisi palju! Oleg Samorodni uuris ja jõudis järeldusele, et Tallinna maksumaksja raha eest PBK-st ostetud saateaeg oli valimiste eel täidetud Keskerakonna kandidaatidega ja sisaldas Keskerakonna kasuks tehtud kihutustööd. Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) uurib, kuidas see käis ja kui kallutatud need saated olid,“ selgitas poliitik.

Juku-Kalle Raid ütleb suhtlusvõrgustikus, et aitab nüüd jutust ja on vaja tõsiseid samme astuda. „Tõesti, täna hommikul kell 9.52 viisin koos Andres Herkeliga prokuratuuri kuriteoteate, mis puudutab Pervõi Baltiski Kanali ja Jüri Ratase Keskerakonda. Mulle käis see kõik ammu närvidele. Ma olen väga uhke tagasihoidliku Herkeli üle, et ta kaasa laamendama tuli. Me laamendame õige asja eest veel. Nüüd on proksil veits aega, aga täistekst on siin (Muuseas, kommentaariumis viitasin Rattale, peaministrile, kes teatas poolunes, et kui oled veendunud, et kusagil varastatakse,siis kodanikuna on kohus sellest uurimiseks teada anda),“ kirjutab ta.