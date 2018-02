Mark Hilton (42) ja tema elukaaslane Toni Swyer (44) leidsid üksteist ajal, mil mõlemad olid kodutud. Koos on nähtud raskeid aegu, ent viimaks tõotab tulevik helgemaid noote - paar on leidnud endale päris oma kodu.

Kui veel mõnda aega tagasi pidi paar tänavatel üksteist soojendama, siis nüüd on neil korralik küttega korter. Mark on olnud kodutu vahelduvalt juba 13. eluaastast saadik. Tema armastatu Toni aga sattus tänavatele 11 aastat tagasi, kui põgenes vägivaldse kaaslase juurest, vahendab Mirror.

Paar leidis tunneli lõpust valguse, kui koliti Inglismaal Hulli linnas asuvasse keskusesse, mille eesmärk on pakkuda kodutuks jäänud inimestele peavarju ja tuge enne seda, kui nad ise jalad alla saavad. "See on uue eluetapi algus," sõnas Mark. "Elasime keskuses ühe kuu ja tänu sellele õnnestus meil saada see kahetoaline elamine, kuhu reedel sisse kolisime," lisas ta.

"Olen seda ammu ihaldanud. Me mõlemad oleme aastaid tänavaelu elanud. See muutub vaid raskemaks, eriti talveajal, mil on väga külm. Meil polnud katust peakohal ja me pidime sooja saamiseks üksteist soojendama," kirjeldas mees.

Heatahtlikud inimesed on soovinud paari uuele elule hoogu anda, aidates neid nii toidu, mööbli kui ka majapidamisvahenditega.