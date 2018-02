Novira Capitali poolt Tallinnas Süda tänava ja Pärnu mnt vahelisele alale rajatava Das Haus elamukvartali arenduse tulemusel muutub pikka aega räämas ja seejärel tühjana seisnud ala südalinnas nii arhitektuurilt kui teostuselt väärikaks kvartaliks, kus neli arhitektuurselt eristuvat hoonet hakkavad moodustama ühtse tervikliku ansambli.

Novira Capitali juhtivpartneri Arle Mölderi sõnul on ehitustööd kavas lõpetada 2020. aasta alguseks.

Mahukas Das Haus nime kandev elamukvartal hakkab laiuma neljal kinnistul, mille kogusuurus on ligi 4900 ruutmeetrit. Kvartalis valmib ligi 10 000 ruutmeetrit 1-5toalisi esinduslikke kortereid, millest paljud on avarate rõdude ja terrassidega. Lisaks on planeeritud kvartalisse apartement-hotell, kohvik-restoran ning esimese korruse kaubanduspinnad. Parkimine on lahendatud kahekorruselises maa-aluses garaažis.



Elamute ehituse käigus korrastatakse ka hõlmikpuu pargina tuntud roheala ning rajatakse atraktiivne avalik ala pargi ning elamu vahele. Samuti näeb projekt ette, et osaliselt eksponeerituks jääb kaevetööde käigus avastatud unikaalne keskaegne akvedukt.

