Kuna see ahistamise teema on meil hetkel nii päevakajaline, siis ega see "Litsidki" muud pole, kui et näitab kuidas kõrgel võimupositsioonil olevad tegelased kasutavad ära lihtsaid või siis abituid inimesi. Laiemalt võttes, pisikest abitut riiki.

Just nimelt. Lugu on ju mitmel tasandil Kõige all on naised, keda kasutavad ära poliitikud. Nende peal on veel kõrgemad poliitikud, kes teevad kogu rahvast litsid ja kasutavad neid ära ja...

...see on justkui tänane päev?

Absoluutselt.

Kas me ei õpi ajaloost siis mitte kui midagi?

Õpime küll, aga unustame. Üks põlvkond teeb vigu, õpib ja sureb ära ja järgmine põlvkond vaatab, kui loll eelmine oli ja kujutab ette et on targem ning samu vigu enam ei korda. Kuid kõik eelnev ununeb lihtsalt ära ja kõik kordub taas. See pole erand, see on reegel. Kogu see trall on kordunud Vana-Kreeka ja Vana-Rooma aegadest peale. See on niivõrd geneetiline, et see ei tule mitte kunagi muutuma.

Kuidas tüdrukud leidsid? Merle Palmiste proua Kukena ehk bordellipidajana oli sul juba raamatut kirjutades silme ees. Aga ülejäänud näitsikud?

Meil oli vaja väga head ühtesulavat ansamblit. Casting´ult käis läbi üle 200 tüdruku. Need polnud päris tavalised casting´ud, et tulge palun istuge, siis naerge, nüüd lugege luuletust või nutke. Mida ma saan sellisest casting´ust? Me korraldasime väljavalitutega minu pool peo, napsutasime ja vaatasime, kuidas ansambel kokku kõlab.

Mart, see on ahistamine!? Sa joodad noored näitlejahakatised täis ja vaatad kuidas nad sinu magamistoas hullavad?

Sa saad inimesest kõige paremini aru siis, kui ta on pisut võtnud. Maskid langevad ja alles siis sa mõistad, kas suudad temaga koos olla ja tööd teha. Me hakkasime seda tegema grupiviisiliselt.

Grupiseks?

Praktiliselt küll, jah. Viisime tüdrukud omavahel kokku, hakkasime tekstiraamatust teksti lugema, võtsime sinna juurde vaikselt napsu ja vaatasime kuidas tütarlapsed omavahel haakuvad. Mõnega neist ei tekkinud üldse peotujugi.

Ei võtnud end paljaks?

Ei võtnud. Kuna seriaalis on väga palju tüdrukute omavahelisi pidusid, näiteks nagu pidžaamapeod ja koos hullamised ja padjasõjad ja..., no mida tüdrukud ikka omavahel teevad. Tahtsin, et kui vaataja vaatab neid, siis tal hakkaks kade, et ta ei saa olla nende tüdrukutega seal koos. Ja seda sa juba ei teeskle. Ja pärast üht viimast vahetust, kui olime minu juures hoos, siis ütlesin, et vaata, Tuuli, seda gruppi, nad on kuidagi nii monoliitsed. Üks teeb nalja ja teised saavad aru. Moodustus ideaalilähedane sõprusringkond. Nii ta jäi ja see oli tohutult õige otsus, sest nad on kõik siiamaani koos.

Neil on oma Facebooki salagrupid, kuhu isegi mina ei kuulu. Nad käivad koos pidudel ja nüüd juba paar tüdrukut teevad koos isegi etendusi. Ja see on niivõrd tore, sest sellist asja sa kohe kuidagi ei näitle ja ei teeskle. Ja kui seda fluidumit ei oleks ekraanilt näha, siis see seriaal muutuks hästi mõttetuks.

