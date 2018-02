Tallinna linnapea Taavi Aasa büroos alustas sel nädalal nõunikuna tööd ajakirjanik Tuuli Koch, kelle ülesandeks on nõustada linnapead kommunikatsiooni alal.

„Tuuli Kochi energia, kogemused ja isiksus on Tallinnale suureks abiks ja tema liitumine meie meeskonnaga on väga hea uudis. Ennekõike hakkab Tuuli andma nõu kommunikatsiooni valdkonnas. Ta hakkab abi ja nõu pakkuma kogu linnavalitsusele, ka kõigile abilinnapeadele,“ ütles Taavi Aas Õhtulehele kommentaariks.

„Minu jaoks äärmiselt põnev võimalus,“ ütles Koch. „Olen olnud viimased pea 20 aastat ajakirjanik ehk sageli ja pigem teiselpool tänast võitlusvälja, mis teeb uue alguse iseäranis intrigeerivaks. Rõõm, et linnapea Aas ja tema meeskond mind vastu võtsid, et nad soovivad näha väljastpoolt pilku.“

39aastane Tuuli Koch alustas ajakirjanikutööd 1999. aastal Eesti Päevalehes. Aastatel 2005-2017 töötas ta Postimehes ning on olnud mitmete telesaadete toimetajaks-saatejuhiks. Koch on võitnud Bonnieri preemia (2010) ja parima uudise preemia (2016). Ta on lõpetanud Tartu ülikooli ajakirjanduse eriala.

Koch lahkus Postimehest 5. septembril 2017.