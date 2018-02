Läinud detsembri alguspäevil panid Sierra Leone võimud oksjonle 709-karaadise teemandi, mida kutsutakse ka rahuteemandiks. Pool selle müügitulust lubati aga Koyadu küla elanikele, kelle kodupaigast väärtuslik mineraal leiti.

Koyadu nimelisest külast leitud teemant, mille Sierra Loene võimud New Yorgis oksjonile panid (AFP/Scanpix)

Teemandi müüdihinnaks kujunes ligi viis miljonit eurot, meenutab BBC. Sellest pool pidi antama ligi 250 000 külaelanikule, kes elavad piirkonnas, kus pole koole ega haiglad ning puudub puhas joogivesi ja elekter.

Väljaande reporter Ed Butler otsustas hiljti sõita Koyadusse, et kohalikelt uurida, kas nad on lubatud raha juba kätte saanud. Paraku tunnistasid nukravõitu külamehed, et summat oodatakse tänini.