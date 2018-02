Kas sa oled arvanud, et sul on keeruline jõuda orgasmini või tee selleni on liiga pikk ja vaevaline? Võib-olla oled pärast isegi pisut hell? Või oled lihtsalt otsimas vaheldust oma vana hea vibraatori kõrvale? Meie soovitame kindlasti proovida õhkstimulaatorit, sest see on kogemus, mida ei saa võrrelda tavavibraatoriga. Võimsamad, kiiremad ja jalustniitvamad orgasmid on tulemas!

Õhkstimulaatorid on uuema aja voodilelud, mis on mõeldud ergastama eelkõige just õrnema soo voodielu. Nii uskumatuna, kui see ka ei kõla, siis enamjaolt saavutavad naised õhkstimulaatoriga orgasmi juba kõigest ühe kuni kolme minutiga! Seejuures on kõrgpunkt mahlakam ja kõikehõlmavam kui tavaliselt. Miks siis nii?

Kujuta ette, et seisad mõnes ööklubis suure kõlari ees ja tunned, kuidas helilained läbivad mõnusalt kogu sinu keha. Õhkstimulaatorid pulseerivad sarnaselt läbi kogu kliitori, mitte ainult selle nähtava osa. Tänu viimasele on ka meie tunnetus kordades suurem ning orgasmi saavutamine kiirem ja selle kulg võimsam.

Üheks stimulaatorite lipulaevaks on hetkel kindlasti ülimalt ergonoomilise kujuga Lelo Sona. Selle kaheksa eelprogrammeeritud režiimi annavad piisava valiku neile, kes soovivad nii sujuvat kiiret erutamist kui ka erinevate rütmide naudisklejatele. Valides Cruise mudeli, saad oma kasutusse tehnoloogia, mis sarnaneb sportauto käitumisele. Cruise Control tähendab, et kui lelu on surutud tihedalt vastu keha, ei kaota see grammigi oma võimsusest ning pakub stabiilset naudingut. Ja sa ei pea ise selle jakos midagi tegema, see töötab täiesti automaatselt.

Rootsi kvaliteetbrand Lelo on klientide soovidele vastu tulles pikendanud oma uue õhkstimulaatorite Lelo Sona ja Sona Cruise tutvumishinda selle kevadeni ehk luksuslik kvaliteet ja uudne Cruise lisafunktsioon on kättesaadav suuremale hulgale inimestele.

Kiirelt klientide poolehoiu võitnud Satisfyer on lisaks tootepõlvkondade uuendusele laiendanud oma õhkstimulaatorite valikut kolme uue mudeliga, millele kõigile on lisana juurde toodud tavavibratsioon. Kasutaja saab vabalt valida, kas soovib lelu kasutada ainult õhkstimulaatorina, tavavibraatorina või kombineerida mõlema funktsiooni plusse ning kasutada neid koos. Uute mudelite hulgas on nii tavapärane kliitoristimulaator, partneritestimulaator-vibraator kui ka õhkstimulaatoriga jänkuvibraator.

Tänapäevasele kiire elustiiliga naisele on pikaajalise kogemusega õhkstimulaatorite tootja Womanizer loonud eriti väikesemõõdulise kliitoristimulaatori Womanizer Starlet, mis on ülimalt kompaktse disainiga ja sobib suurepäraselt aktiivse eluviisiga naise reisikohvrisse või käekotti kaasavõtmiseks. Lelu on stiilselt kolmes värvitoonis ning loomulikult taaslaetav.

Soovitus!

Hoia oma lelu alati puhtana kuivas hoiukohas kaitstuna nt hoiukotis!

Mängimisel lisa piisavas koguses veebaasil libestit!