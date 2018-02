„Teine tase“ on iganädalane videomängusaade, kus vaadeldakse värskelt ilmunud teoseid, arutatakse viimase nädala tähtsamate uudiste üle ning sukeldutakse ka teemadesse, mis jäävad mängutööstusest väljapoole.

Sten, Martin, Ragnar ja Lauri tervitavad avatud kätega uut maailma, kus lameda maa teooria on lõplikult alistatud. Lisaks sellele arutatakse, milline on „Far Cry“ seeria parim osa, kas räpp on naljakas ning küsitakse endalt, missugune uusim „Star Warsi“ film on neist kõige parem.

Vaata ka jutuks tulnud „Far Cry 3“ treilerit.