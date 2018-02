Raul Sillaste, kes kannab kunstnikunime Roy Strider õpetab Munalaiu tragöödia valguses suhtlusvõrgustikus, kuidas uppuvast autost eluga pääseda. Elutarkust oli temaga jaganud ralliässast isa.

„Traagiline õnnetus Munalaiu juures... küllap olete kursis. Kaubik võttis suuna üle jää sihtmärgile ning vajus merre, 4 inimest hukkunud. Mul on siinkohal midagi öelda. Minu isa Rein oli omal ajal kõva rallisõitja ning käis läbi tulest, veest ja vasktorudest. Toona käidi autoga Peipsi peal kalal kõvasti. Mäletan, et isa jagas alati nõuannet, kuidas käituda, kui autoga läbi lennatakse. Sõitsin omal ajal jäärajarallisid, tihti oli veekogul juba vesigi peal. Jätsin tema ütlused hästi meelde. Nõnda on vähemalt 2 inimes tema nõu läbi ka elusalt pääsenud peale säärast õnnetust.