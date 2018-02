USA esindajatekoja demokraatide juht Nancy Pelosi pidas ilmselt pikima kõne, mida sealses esindajatekojas seni kuuldud - naine rääkis pisut üle kaheksa tunni.

Pelosi pajatas pikkade tundide jooksul lugusid dokumentideta sisserändajatest, kirjutab BBC. Täpsemalt peatus ta neil, kes olid Ameerikasse tulnud lapseeas ning keda nimetatakse sealmail unistajateks.

Pelosi alustas oma kõnega kohaliku aja järgi hommikul kell 10.04 ega lõpetanud enne õhtut.

Demokraat pani kuulajate südamele, et kongressi liikmetel on moraalne vastutus „unistajaid“ kaitsta. Pelosi sõnul on nad rahvuse uhkus ja igal võimalikul moel ameeriklased, kuid ainult mitte paberil. Seejärel jagas ta saalisolijatega kümneid personaalseid lugusid, milles sisserändajad pidid silmitsi seisma väljasaatmisega.