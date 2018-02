"Eesti laulu" teises poolfinaalis astuvad üles Gerli Padar ja Eliis Pärna, kes esitavad Imre Sooääre kirjutatud lugu "Sky". Nüüd on avalikustatud ka loo eestikeelne versioon, mis kannab nime "Taevas".

Imre Sooäär rääkis juba võistluse eel, et tegelikult on loost olemas ka eestikeelne versioon, sest laul on alus uuele muusikalile, mis jõuab lavale eesti keeles, vahendab Menu.