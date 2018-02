Tööaja ja -vormide paindlikkuse kasvu põhjus võib Vallistu sõnul olla selles, et majanduskriisi ajal toimus paindlikkuse võimaldamises langus, kuid nüüdseks on Eesti ületanud kriisi-eelse taseme ning näitajad on kasvanud Euroopa Liidu keskmisest kiiremini.

Keskuse ekspert Johanna Vallistu tõi analüüsi tulemuste põhjal välja, et töösuhte paindlikkus on Eestis viimastel aastatel kiiresti kasvanud. „Pärast majanduskriisi on tööaja paindlikkus Eestis suurenenud ning jõudnud järgi Euroopa keskmisele näitajale – tervelt 65% Eesti ettevõtetest pakub paindlikku tööaega. Kasvab ka kaugtöö võimalusi pakkuvate tööandjate hulk ning kaugtööd saab teha ligi viiendik Eesti töötajatest, seegi näitaja sarnaneb Euroopa keskmisega,“ selgitas Vallistu.

Kõige sagedamini võimaldavad töötajatele paindlikkust Eestis suured ettevõtted, kuid paindlikkust võimaldatakse sageli vaid osale töötajatest. Väikesed ettevõtted võimaldavad paindlikku tööd harvem, kuid sel juhul on see tihti võimaldatud kõikidele töötajatele.

Teistes Euroopa Liidu riikides on võrreldes Eestiga paindlikule tööle suurem ligipääs väikeste laste vanematel. „Eesti tulemused sellist trendi veel ei näita,“ kinnitas Vallistu.

Eksperdi sõnul on küsimus ka selles, kas paindliku töö puhul on tegemist privileegiga või peaks hoopis rohkem tähelepanu pöörama selle ohtudele töötaja jaoks. „Uuringu tulemused näitavad, et kaugtöö tegijad muretsevad vabal ajal tööasjade pärast neli korda sagedamini ning teevad vabal ajal tööd viis korda sagedamini,” tõi Vallistu välja.

Uuringu tulemusi retsenseerinud Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütik Kerly Espenberg rõhutas, et kõige suurem oht, mis tööaja ja -koha paindlikul kujundamisel tekib, on see, et töötaja ei oska tõmmata piiri töö ja koduse elu vahele. “Lihtne on vaid korraks õhtul töö-meile kiigata, kui selline võimalus on olemas, ja kui sealt leida tööülesanne, siis see ära täita. See võib viia ületundide tekkimiseni, mida töötaja ei taju ja tööandja ei tea,” lisas Espenberg.

Samas näitavad rahvusvaheliste uuringute tulemused, et üldjuhul on paindliku töökorraldusega töötajad oma töö- ja pereelu tasakaaluga rohkem rahul ning töötavad produktiivsemalt ja teistest rohkem, samas puuduvad nad töölt vähem ja on harvem haiged.

Arenguseire keskus viib sel aastal läbi tööturu tuleviku uurimisprojekti, mille eesmärk on eeluuringute ja stsenaariumide loomise abil paremini mõista tööturu arenguid Eestis ning nende mõjutegureid. Uurimisprojekti raames teostatud analüüs hõlmas Euroopa töötingimuste uuringu andmeid 2005., 2010. ja 2015. aastal ning Euroopa ettevõtete uuringu andmeid 2009. ja 2013. aastal. Tööturu tuleviku uurimisprojekt valmib selle aasta lõpus.