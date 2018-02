Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna sõnas, et kuigi 2017. aastal õnnestus Eesti fentanüüliturul kinni pidada mitu võtmetegelast ja pakkumine kukkus suuresti kokku, on tekkinud ilminguid, et allilmas otsitakse uusi inimesi narkootikume vahendama.

Ta rõhutas, et kuritegevus kolib üha rohkem kübermaailma ja narkokuritegevuses kasutatakse internetti, et tellida fentanüüli tootmiseks lähteaineid ja liigutada kuritegelikku raha.

„Praegu on vabalt võimalik tellida teatud aineid Hiina Rahvavabariigist interneti kaudu, sest seal ei pruugi need keelatud olla. Maksmine toimub krüptorahaga, mida on ülimalt keeruline jälgida,” selgitas Pärkna.

Justiitsministeerium, riigiprokuratuur ja PPA tutvustasid eile ühisel pressikonverentsil möödunud aasta kuritegevusstatistikat, millest selgus, et mullu registreeriti 26 929 kuritegu, mida oli 2016. aastaga võrreldes 7% võrra vähem, aga narkootikumide suures koguses käitlemisega seotud kuritegusid registreeriti 24% rohkem.

