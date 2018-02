Suurbritannia meretagune ala otsustas, et omasooliste paaride partnerlus jäägu pelgalt registreeritud kooseluks, kirjutab The Guardian. Sellist otsust on nimetatud enneolematuks vähikäiguks inimõiguste vallas.

Ühtlasi sai Bermudast esimene ala maailmas, kus juba varem vastu võetud omasooliste abieluseadus tühistati.

Vaatamata sealse kõrgeima kohtu otsusele, mis sündis mullu mais ja mis lubas samasooliste abielude sõlmimise, kinnitas Bermuda kuberner John Rankin kolmapäeval seaduseelnõu, mis keelustab geipaaride abielud, kuid tunnustab kooselu. Rankin sõnas, et ta soovib oma otsusega tasakaalustada vastandlikku olukorda sotsiaalselt konservatiivsel saarel, järgides samal ajal Euroopa suunda, mis tagab sellel territooriumil samasooliste paaride tunnustamise ja kaitse.

„Selle õigusakti eesmärgiks on leida õiglane tasakaal Bermuda kahe praegu mitteühilduva grupi vahel, rõhutades, et abielu peab olema mehe ja naise vaheline akt, samal ajal tunnustades ja kaitstes samasooliste paaride õigusi,“ selgitas Bermuda senati liige Walton Brown.