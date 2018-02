"Me räägime juhtkirjast, kus on toimetuse ühisseisukoht, kus kõik oli läbi küsimuste, kas äkki toimetusel on põhjust kahelda, eeldada, mõelda," selgitas tausta kohtus Äripäeva esindanud vandeadvokaat Karmen Turk.

Et teha puust ja punaseks: kui tulevikus tahab mõni arvamusliider või poliitik, näiteks Eerik-Niiles Kross kirjutada ise arvamusloo ajalehte ja selles loos viitab kellegi korruptiivsele tegevusele, kuid selle kohta ei ole arvajal kohtus tõendiks sobivaid dokumente ja muud, siis on alust arvata, et tema vastu hagemine toob edu.