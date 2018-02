Tallinnas toimub täna kümmet Läänemeremaad ühendava Põhjamõõtme Partnerluse raames alkoholipoliitika konverents, mis keskendub alkoholi tervisekahjude vähendamisele.

Konverentsi avavad sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse (fotol) ning Stockholmis asuva Põhjamõõtme Partnerluse sekretariaadi juht Ülla-Karin Nurm.

Ülla Karin Nurme sõnul koguneb teadusuuringute põhjal üha enam tõendeid, et alkoholi mõju inimese tervisele on laastav. „Olgu selleks alkoholi liigtarvitamise tagajärjel tekkinud maksapuudulikkus, südame-veresoonkonna häired, vähktõbi, vaimse tervise probleemid või terve spekter arengu- ja käitumishäireid lastel, mille otseseks põhjuseks on beebit ootava ema alkoholi tarbimise kahjustav mõju lootele,“ ütles Nurm.