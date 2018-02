Rakvere lihakombinaadi omanikfirma HKScan Estonia koosseisu kuuluva linnulihatootja Talleggi ees Tabasalus toimus täna kell 10.30–11.30 pikett lihakombinaadi töötajate palganõude toetuseks. Piketi ajal toimus Talleggis Euroopa töönõukogu ettevalmistav koosolek, kus olid kohal HKScan grupi töötajate esindajad kõigist HKScan-i asukohariikidest.

„Kindlasti käib laua pealt läbi ka küsimus, mis puudutab meie streiki,“ ütles ametiühingute keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski, kes koos kümnekonna Rakvere lihakombinaadi streikijaga oli tulnud Tabasallu meelt avaldama. „Tahame anda märku, et me streigime ja soovime hakata läbi rääkima.“

Kuigi meediavahendusel on nii streikijad kui ka tööandja andnud selgelt mõista, et ühise laua taga võiks igal hetkel istuda, ei ole seda siiski tänaseni juhtunud. „Meid ei takista midagi. Meie oleme oma nõudmised esitanud ja ootame, millal meile pakutakse välja variant, mis meile sobiks,“ kommenteeris Arhangelski läbirääkimiste olukorda.

Ametiühingute keskliidu organisatsioonisekretäri ütlemiste järgi on Rakvere streikijate arv püsinud teisipäevast saadik 26 peal, kuid viimane võib olukorra soodsal arenemisel muutuda. „Inimesed teistest osakondadest, kes lõpetasid eile hommikuse vahetuse, ei jooksnud enam bussi peale. Rääkisime nendega juttu, jagasime lendlehti ning 10 inimeset liitus ametiühinguga,“ rääkis Arhangelski, kelle sõnul on tapamaja töötajatel valmisolek streikida kasvõi kuu aega. „Oma põhieesmärgi me saavutasime, kuna 75% tapamaja liinitöötajatest streigib ning neil on seal (lihakombinaadis – toim) raskusi.“

Vaata videost, mida Arhangelski mõtles lihakombinaadi raskuste alla ja millised on ametiühingu järgmised plaanid.