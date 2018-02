Elon Musk tegi lamemaalastele üks-null, kui tema orbiidile saadetud auto filmis Maad ja tuli välja, et see on ümmargusest ümmargusem.

Tesla juht ja maailma rikkuselt 53. inimene viskas lamemaalastele kinda juba möödunud aastal, kui ta lõi üle maailma laineid oma nipsaka Twitteri-postitusega. "Miks pole olemas lameda Marsi kogukonda?" seisis tema palju vastukaja leidnud säutsus.

Hi Elon, thanks for the question. Unlike the Earth, Mars has been observed to be round.



We hope you have a fantastic day! — Flat Earth Society (@FlatEarthOrg) November 28, 2017

Lamemaalased selgitasid Muskile, et vastus sellele küsimusele on lihtne - Marsi kuju näevad kõik, kuid Maad pole lihtinimene eemalt silmitseda saanud. Kõik kosmosest tehtud fotod on ju töödeldud, usuvad lamemaalased.

Musk saatis sel nädalal SpaceXi raketiga kosmosesse auto, milles istub astronaudiülikonnas mannekeen Starman. Masinal on mitu kaamerat ja võiks arvata, et nähtav pilt lükkab viimaks lamemaalaste teooriad upakile.