Kui aasta eest käis ajalehtedest läbi jutt, et Arnold Rüütlile neli aastat tagasi Maarjamäele Tallinna poolt võõrandatud krundid võivadki ehitustööde kõrge hinna tõttu tühjaks jääda, siis nüüd käib Künnapuu tänaval kõrvuti paiknevatel kinnistutel vilgas ehitus.

Ametist lahkunud president Arnold Rüütli pere käsutuses on juba 2006. aastast Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile kuuluv maja Nõmmel Kaare tänavas. Värvika ajalooga hoonet, kus on elanud Eesti NSV juhtivpoliitik Johannes Käbin, on Rüütel püüdnud ka ära osta, kuid edutult.

Aastate jooksul on kõneainet pakkunud maja vilets seisukord. 2014. aastal nentis Rüütli nõunik Jüri Kann Õhtulehele, et kui Rüütel peab mõne piduliku ürituse puhul fraki selga panema, seab ta esmalt sammud keemilisse puhastusse, et hallituseplekkidest lahti saada. „Tema Nõmmel asuva riigile kuuluva kodu katus laseb läbi ja talvel on külm kui põhjanabal – küttetorud on katki,“ rääkis Kann toona.