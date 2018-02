Manija püsielanik ja filmimees Mark Soosaar paljastas ETV „Ringvaates“ , et Merle (51), kes pääses teisipäeval Munalaiu sadama lähedal läbi jää vajunud autost, oli tema 1973. aastal vändatud telefilmi „Kihnu naine“ üks meeldejäävamaid tegelasi.

„Head paranemist Merlele, keda ma tean juba päris pisikesest peale ja kes oli siis see tüdruk, kes Kihnu naise filmis lammaste seljas ratsutas,“ soovis Mark Soosaar telepildi vahendusel. Tema sõnul on Merle juba korra pääsenud samalaadsest õnnetusest traktoriga. Ta päästeti selle katuselt, kuid juht jäigi vee alla. „Aga kolmandat korda, Merle, sulle pääsemisvõimalust ei anta, nii et ole ettevaatlik!“ hoiatas filmimees.

Eesti Telefilmis valminud „Kihnu naine“ räägib aastasadu Kihnu naiste tööl põhinenud saare kultuurist, kus mehed on traditsiooniliselt kalurid ja meresõitjad, naiste õlul aga maast-madalast kõik talutööd ja lastekasvatamine. Film räägib ka meestest, kellest paljud on oma elu merre jätnud ja kelle naised on elu edasi viinud.