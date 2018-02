Valge Maja personalisekretär Rob Porter astus kolmapäeval ametist tagasi, vahendab ABC News. Mehe eksabikaasad süüdistavad teda vägivallatsemises, mees ise eitab seda ning väidab, et tegu on ettekavatsetud laimukampaaniaga.

Uudisega tuli lagedale pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders, kes luges ette ka Porteri avalduse. Mees eitab vägivallasüüdistusi, tema sõnul toimub tema vastu hoolikalt planeeritud laimukampaania.

Porteri esimene abikaasa kirjeldas Daily Mailile, et mees oli igati armastav ja hoolitsev kuni nende mesinädalateni, mil mees ta voodisse lükkas ja teda lööma hakkas. Vägivald läks aja jooksul hullemaks ja Porter kägistas oma naist mitmel korral. Naine andis ajalehele ka foto, millel on näha tema vigastused pärast üht mehe vihahoogu.

EXCLUSIVE: Rob Porter RESIGNS from White House after ex-wife tells @DailyMail he choked and punched her https://t.co/gBsQf9wOI9 — Daily Mail US (@DailyMail) February 7, 2018

Porteri teine abikaasa kinnitas, et mees oli ka temaga vägivaldne. Kusjuures olevat FBI enne mehe Valge Maja tähtsat töökohta käinud naisega vestlemas. Eksabikaasa tunnistas, et mees vägivallatses ta kallal ning võimalik, et seetõttu pole Porteril hoolimata ametikohast endiselt Valge Maja turvakaarti.

Porter ei lahku töökohalt päevapealt, kuid lähiajal. Porter ja personaliülem John Kelly on ühed president Trumpi lähedasimatest alluvatest ning paljudes küsimustes vaid üks aste presidendist endast madalamal. Hetkel on Porter vallaline, kuid tema silmarõõmuks arvatakse olevat Trumpi valitsuse kommunikatsioonijuht Hope Hicks.