Konkurentsiamet nõuab Tallinna linnavalitsusele tehtud ettekirjutusega tarbijatelt jäätmeveo eest võetavate tasude alandamist, Tallinn vaidlustas selle kohtus.

Tallinna jäätmekeskus on lisanud tarbijatele vahendatava jäätmeveo teenusele põhjendamatult suure juurdehindluse, leiab konkurentsiamet, kelle kinnitusel on Tallinnas jäätmevedu korraldatud võrreldes enamiku teiste omavalitsustega mõnevõrra erinevalt. Kui tavapäraselt osutab tarbijatele teenust vahetult riigihanke võitnud eraettevõtja, siis Tallinnas vahendab nende eraettevõtjate teenuseid tarbijatele Tallinna jäätmekeskus.

Tallinna jäätmekeskus ostab eraettevõtjatelt jäätmete veo ja käitlemise teenust sisse ning müüb seda tarbijatele edasi, märgib konkurentsiamet, kelle teatel on linn sisuliselt võtnud enda kanda tarbijatega arveldamise ja nende üle arvestuse pidamise. Arvestades konkurentsiolukorras tegutsevate ettevõtjate samalaadseid kulusid ja keskmist kasumlikkust, ei tohiks Tallinna jäätmekeskus vahendatavate teenuste hinnale lisada üle 15%, märgib konkurentsiamet, kelle teatel on mullu teenuse hinnale lisatud ligikaudu 40%. Konkurentsiamet nõudis tasude alandamist käesoleva aasta 1. jaanuariks nii, et Tallinna jäätmekeskuse juurdehindlus ei ületaks 15%. Nüüdseks on Tallinn ettekirjutuse kohtus vaidlustanud.