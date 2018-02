Esimese olümpiakulla naiste trekisõidus võitis Erika Salumäe 17. septembrist 2. oktoobrini 1988 Lõuna-Korea pealinnas Soulis toimunud XXIV suveolümpiamängudel. Nõukogude Liidu koondise koosseisus võistelnud Salumäe oli muule maailmale lihtsalt nõukogude sportlane, kuid laulva revolutsiooni taktis elanud eestlaste jaoks muutus kulla võitnud Erika kohe rahvuskangelaseks. Temasse suhtuti kui elavasse näitesse, miks Eesti pidi saama esineda oma lipu all.

Paljud meist mäletavad täpselt, kus nad olid ja kuidas elasid kaasa Erika Salumäe kullasõitudele 1988. aastal Soulis ja 1992. aastal Barcelonas. Kristjan Palusalu järel sai Erikast teine Eesti sportlane ja esimene naine, kes on tulnud kahekordseks olümpiavõitjaks.

Kui 25. juulist 9. augustini 1992 peeti Hispaanias Barcelonas XXV suveolümpiamängud, oli peamine küsimus, kas Salumäe suudab Souli olümpiavõitja tiitlit kaitsta ja tuua Eestile 56aastase vahe järel taas sinimustvalge lipu all medali. Salumäe on meenutanud, et Barcelonas ei lugenud tema Souli kullavõit grammigi – kõik tuli taas nullist üles ehitada. „Ja ta suutis!“ oli ETV spordikommentaatori esimene hüüe, kui Salumäe taas võidukalt üle finišijoone kihutas.