Iiri politsei vahistas Dublini eeslinnas allilmas tuntud Imre Araka möödunud aasta aprilli alguses, kuna ta plaanis kahtlustuste kohaselt palgamõrva.

Imre Arakas peeti kinni koos kahe kahtlusalusega – 58aastase mehega ja kolmekümnendates eluaastates Dublinist pärit mehega.

The Irish Times kirjutas toona võimalusest, et Arakas tuli Iirimaale selleks, et sooritada Kinahani jõugu jaoks palgamõrv. Seda teooriat toetas väide, et kõigil kolmel mehel olla olnud nimekiri Kinahani jõugu rivaali perekond Hutchi liikmetest. Seniste arveteklaarimiste käigus on tapetud üks Kinahani klanni liige, kuid perekond Hutch on kaotanud lausa üksteist inimest. Väljaanne Independent väitis, et Arakal olid lisaks Hutchi perekonna nimekirjale kaasas nende liikumisteed, ja ka mitu eri maskeeringut. Leht kirjutas, et eestlane on oma kuritegude poolest välismaal tuntud ja kannab brutaalset hüüdnime - Butcher (lihunik). Arvatavalt saabus Arakas riiki hiljuti ning pole seotud varasemate Kinahanide ning Hutchide vaheliste veriste arveteklaarimistega.

Väidetavate allilmasidemetega kinnisvaraärimees Imre Arakas (pildil all paremas nurgas) (TIIT BLAAT (EESTI EKSPRESS))

2011. aastal kirjutas Õhtuleht, et Arakas sai Eestis laiemalt kuulsaks 1979. aastal, kui ta põgenes Toompeal tollase Kalinini rajooni rahvakohtu istungilt. Mees hüppas põgenedes alla Toompea vaateplatvormilt ja jätkas pärast kuuemeetrist kukkumist jooksmist. Samal aastal ilmus ka Õhtulehe artikkel sellest, kuidas kohtuotsust kuulama läinud Imre Arakas väidetavalt lõi kohtumaja ukse juures jalaga teda pildistanud fotograafi. Arakas eitas löömist.