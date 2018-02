Endine riigikogu kantselei direktor Maria Alajõe teatas meediale saadetud kirjas, et ajaleht Äripäev ja teised meediaväljaanded on tema kohta avalduses alusetuid süüdistusi ja tekitanud sellega talle korvamatut kahju.

Minu kohta ajalehe Äripäev jt meediaväljaannete poolt nn Autorollo kohtuasja ja Riigikogu Kantselei IT süsteemidega seoses avaldatud teave sisaldab valeväiteid ja on eksitav. Esitatud süüdistused on alusetud ja mulle on tekitatud korvamatu kahju.