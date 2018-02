Christin Johnson Ohio osariigist ehmatas ennast kangeks kui tütar isa juurest kodunt tema juurde tuli. Nädal varem sünnipäevakingiks kenasti triibutatud juuksed olid rohmakaks poisipeaks nülitud ja tüdruk täiesti endast väljas.

Lapse isast elab Christin lahus ja tütar elabki nädala ema, nädala isa juures. Sünnipäev sattus ema nädala sees olema. Ema viis tüdruku juuksurisalongi, et tütre juukseid värvida.

Isale ja kasuemale aga mingil põhjusel tüdruku stiilimuutus ei meeldinud ning ülejärgmisel nädalal oli Christini tütar ema juures täiesti lühikeseks lõigatud juustega. Isa ja kasuema lõikasid värskelt värvitud juuksed maha. Christin postitas tüdruku „enne ja pärast“ pildid Facebooki. Pilti hakati aktiivselt jagama ning paljud kasutajad, ka täiesti võõrad inimesed, on tüdrukule osaks saanud ebaõigluse pärast raevus. Mõnede arvates on tegemist lapsevastase vägivallaga. Kohalik telekanal Fox 8 News vahendab, et asjaga tegeleb juba ka lastekaitse.