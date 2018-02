Kuidas kõlaks mõte, et järgmise 327 päeva jooksul ei tohi piire katsetada, ühegi uue algatuse ega ettepanekuga välja tulla ning kõiki, kes seda käsku eiravad, tuleks võimalikult karmilt karistada? Miks? Sest iga möödapanek, mis langeb samale aastale Eesti vabariigi 100. sünnipäevaga, tähendab kollektiivse ebausu kohaselt, et järgnevast sajast aastast on oodata ainult õnnetust.

Seejuures pole palju tähelepanu pälvinud nõukogude estraadimuusika kontserti korraldava Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori Hendrik Aguri nostalgitsemine isegi mitte uus nähtus. Eelmisel aastal GAGi õpilaste esitatud ENSV-aegsete laulude kontsert – ja seda päev pärast vabariigi 99. aastapäeva – võis sellisest kajastusest küll ainult unistada. Kontserditraditsiooni viis turunduslikus mõttes uuele tasemele venekeelne repertuaar ja nõukogude sümboolika kasutamine ürituse reklaamis.

Väidetavalt naljana mõeldud reklaamitrikk osutus aga nii võimsaks, et koolijuht on enda võttest selili. Vastusena erakondlikule – Agur on IRLi liige – ja ühiskondlikule survele nõustus GAGi direktor sirbi ja vasara reklaamist ära koristama ning leidma kontserdile muu toimumisaja kui märtsipommitamise aastapäevale järgnev päev. Tervitatav samm, sest vastasel juhul olnuks vaenulikel propagandakanalitel ja -väljaannetel olnud liigagi lihtne serveerida sündmust endale sobivas kastmes, eriti kui koolijuht ise nimetab toimuvat kingituseks Venemaale ja kõigile neile, kes nõukogude aega hästi mäletavad.

On lihtne nõustuda, et punasümboolika kasutamine selles kontekstis oli mõtlematu, paljude meelest kohatu ja lõpuks kahjulik eelkõige Agurile endale, tekitades isegi küsimusi, kas üritust planeerides tegutses direktor täiesti sõltumatult (olgugi, et kontserdipileteid olevat lühikese aja jooksul müüdud juba paarsada). Teisalt kinnitas piiride kompamine ja sellele järgnev taas, et enamust häirivat ja ärritavat pole kuidagi võimalik normaliseerida, kui me sel ise toimuda ei lase.