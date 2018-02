„Mis oleks viga elada, kui küsimusele, mis on abieluõnn, teaks ühest vastust,“ ütleb Linnateatri näitleja Margus Tabor, andes selgelt mõista, et sellist retsepti polegi. Või kui on, siis ainult kirjanduses ja filmides. Isegi teatris ei pruugi vastust saada, kui tegemist on dokumentaalse materjaliga. Nagu teatriühenduse Oma Lava näitemängus „Avameelselt abielus ehk Peatükid, mis me omal ajal vahele jätsime,“ mis tugineb kaheksa abielupaari intervjuule.

Osalised (nii lavastuses kui ka Õhtulehe intervjuus):

Margus Tabor: abielus 29 aastat

Pirjo Levandi: kaks korda lahutatud

Janek Joost: vabaabielus

Külli Reinumägi: abielus 18 aastat

„Kui küsida paaride käest abieluõnne retsepti, ei tule sealt esimese hooga ühtegi korralikku vastust. Alles siis, kui inimesel lastakse ennast soojaks rääkida, võib midagi pudeneda. Kui ma sult nurga tagant välja hüpates küsiks sama, mida sa vastaksid? Sa ei oskaks midagi öelda,“ astub Margus korraga ründava reporteri rolli. “Üksteise ärakuulamine, teisele hingamisruumi andmine, peab kõiki asju koos tegema, ei tohi eraldi. Enam-vähem sinna see ring lõpeb,“ märgib Margus, kes kindlasti teab, millest räägib.