Kas „West Side Story“ näitlejanna Natalie Woodi salapärane surm leiab viimaks ometi lahenduse? 43aastane staar leiti 29. novembril 1981 Californias uppununa. Aastakümneid on kahtlustatud, et kaunitari mõrvas oli mängus tema abikaasa Robert Wagneri käsi. Nüüd on 87aastane Wagner uuesti politsei huviorbiidis.

Los Angelese šerifi alluvad tunnistasid telekanali CBS saates „48 Hours“, et tunnevad varasemast suuremat huvi Natalie Woodi lese Wagneri vastu. „Oleme seda juhtumit viimased kuus aastat uurinud,“ rääkis komissar John Corina teleintervjuus. „Tahan öelda, et teame nüüd: Wagner oli viimane isik, kelle seltskonnas Natalie enne kadumist oli.“