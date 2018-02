„Mina tahaks panna oma näitusele Kumus välja teose Vigala Sassi mälestuseks. Seda ei taheta välja panna, aga võib-olla õnnestub suurte raskustega. Konservaator ütleb, et see hallitab. No kuidas saab? See on metallist,“ ütles veidi enam kui kuu aega tagasi kunstnik Leonhard Lapin, kelle elutöönäitus avatakse täna Tallinnas Kumu kunstimuuseumis.

Lapin soovis panna näitusele teose Vigala Sassi mälestuseks, sest ta on teadmamehega tolle eluajal kohtunud ning Sass jättis talle sügava mulje. „Olen kohanud kahte Eesti hiilgavamat vaimset inimest: üks on Kaika Laine ja teine on Vigala Sass. Vigala Sass ütles nii, et sa oled haige, mine arsti juurde. Ta ei tegelnud nõiduse ega mingisuguse tühja asjaga,“ rääkis kunstnik detsembri lõpus, kui ta tähistas oma 70 aasta juubelit ja avas sel puhul Tallinn Art Space'i galeriis näituse.

Sõbrale pühendatud maal kannab nime „Raudmees“, sest just sellise sõnaga iseloomustab Lapin kadunud sõpra. Teos jääb aga kunstniku näituselt välja, sest kujutab endast ohtu kunstimuuseumile. Kuidas saab üks maal muuseumile ohuks olla? „Konservaatori hinnangul on maal seismisest hallitama läinud ja võib kanda baktereid, mis ventilatsioonisüsteemi sattudes palju pahandust teeksid,“ selgitab Lapin. „Muuseumid on sellistel puhkudel väga ettevaatlikud. Sarnaseid juhtumeid on ette tulnud küll,“ lisab ta.