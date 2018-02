Soome tegi ettepaneku kellakeeramine lõpetada. Võimalik, et peagi pannakse küsimus Euroopa Parlamendis hääletusele ning järgmisest kevadest ei pea enam kella näppima.

Meie eurosaadikud ja teisedki ametiisikud pole varem eriti kiirustanud selle suhtes seisukohta võtma, kuigi teadlased on aastaid kinnitanud ja uuringutega tõestanud, et kellakeeramine võib diabeetikutele ja südamehaigetele rängalt lõppeda. Nüüd siis on poliitikud leidnud endale lüpsilehma ja kõik on hakanud järsku kellakruttimise lõpetamist toetama.

Kellakeeramise otsustab Euroopa Liidu bürokraatiamasin, kuid nagu näha, piisab ühe riigi väikekest initsiatiivist, et masinavärk käima lükata. Kus olid meie poliitikud kaheksa aastat tagasi, kui Tartu ülikooli emeriitprofessor Selma Teesalu ütles, et kellakeeramisega seotud elurütmi muutumine ei põhjusta mitte ainult unehäireid, stressi, töö- ja liiklusõnnetusi, vaid mõjub laastavalt südamehaigetele ja diabeetikutele?

Rootsi tohtrite pikki aastaid kestnud kliinilised uuringud näitasid juba kümmekond aastat tagasi, et suveajale üleminek suurendab südamerabanduste arvu. Kui eurodirektiiv ütleb, et banaan peab olema just sellise kõveruse ja pikkusega, siis kurat temaga, kui see aga käsib pea ahju pista, siis oleks mõistlik teha ettepanek sellest traditsioonist loobuda.

Samal ajal kui tsirkuses piiratakse metsloomade esinemist, ja seda humaansetel kaalutlustel, ei hoolita laudas elavate pudulojuste tervisest nii väga. Väidetavalt mõjutab kellakeeramine ju neidki.