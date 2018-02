Eesti ühiskond läheb riigi sajandale juubelile vastu patsiendina, kes vajaks kas joogakursust, antidepressantide kuuri või siis lihtsalt kainestavat külmaveejuga vastu silmnägu. Hendrik Agur ei ole kindlasti mingi anonüümne netikommentaator. Tema tegemisi on ikka saatnud furoor ning tugeva isiksusena ei löö ta risti ette. Kuid sellist rahet kui nõukaaegsete laulude kontserdi korraldamise eest pole ka Agur veel kannatama pidanud.

Mees mõistetakse hukka. Printsipiaalselt ja ühehäälselt. Parimas nõukaaegses stiilis. Esirinnas need GAGi lapsevanemad, kes püüavad juhust kasutada ning revanši võtta selle eest, et nende vastuseisust Gustav Adolfi Kalamaja koolimajale lihtsalt välja ei tehtud.

Head eestlased, te olete endale märkamatult kehastunud nõukogude lauludele vastu astudes nõukogude inimesteks! Olete nõrgad ja ebakindlad ning püüate jälgida etteantud kaanoneid. Vähimgi kõrvalekalle „õigest” ideoloogiast on teie jaoks kurjast. Tulevikus võidakse Eesti kohta aga kirjutada, et rahvuse jaoks oli just paha nõukaaja viimane veerand tõeline õitseaeg.

Tulge mõistusele kõik poliitikud ja arvamusliidrid, kes te lihtsat punkti noppima tormate Agurit hukka mõistes. Mõistlikud inimesed peaksid kas Aguri üritusele alternatiive pakkuma või siis lihtsalt vuntsi muigama.