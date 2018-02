Hea seks võib me elus palju muuta: väheneb stress, tuleb parem uni, immuunsüsteem tugevneb. Kõige olulisem on aga see, et seks aitab sul ja partneril end palju lähedasematena tunda.

Seks aitab muuta suhte sügavamaks ja paremaks - seda kinnitab portaal Health.com andmeil ka uurimus, mis avaldati ajakirjas Psychological Science.

Nimelt leiti uurimuses, et isegi kaks päeva pärast ühet - paarid tundsid endiselt seksuaalset rahulolu.