Teisipäeval Pärnumaal uppunud kaubikus viibinud seltskond tegi teel sadamasse peatuse kohalikus Tõstamaa tanklas. "Mul jäi mulje, et nad lähevad Kihnu," meenutab müüja.

Tõstamaa bensiinijaamas töötav Sirje kirjeldab, et eilne õnnetus on tabanud kohalikke šokina. Veel praegugi on tema hääles tunda ärevust - oli ta ju üks viimaseid, kes uppunuid elusana nägi.

Ta meenutab, et kaubikuga bensiinijaama tulnud seltskond oli lõbusas tujus, aga tema hinnangul ei olnud nad purjus - vähemalt ei paistnud see silma Valdo ja tema poja puhul, kellega ta otseselt suhtles. "Valdo ei olnud mitte kunagi halvas tujus - tal alati silmad särasid," meenutab Sirje.

Ta ei tea, kes oli auto roolis, kuid autot tankis Valdo poeg, kes oli Sirje sõnul tubaselt riides, peal vaid dressipluus. Paak võeti bensiini triiki täis. Arve tasus Valdo kahesajaeurose kupüüriga, mis väikses tanklas on üsna ebaharilik.

TAHETI KAASA: Seltskonda köitis tanklas aknalaual seisnud taim, mida taheti võtta endaga ühes. Viimasel hetkel jäi tehing siiski katki. (Teet Malsroos)

Seltskond ostis tanklast kaasa paarkümmend lihapirukat. Sirje kirjeldab, et endale nõuti ka aknalaual seisvat rohelist taime - juurde küsiti kaunistuseks paelagi. Kõige kiuste jäi taim siiski sinna. "Mul jäi mulje, et nad lähevad Kihnu," meenutab Sirje.