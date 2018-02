Politsei Essexi linnas peab Twitteris üleval äärmiselt kummalist päevikut. Nimelt loendavad politseinikud päevi, millal üks narkokuritegudes kahtlustatav kinnipeetav ometigi tualetti läheks.

Metro kirjutab, et kahtlusalune, kelle kehaõõnsustes on tõenäoliselt peidus kenake kogus narkootilist ainet, keeldus kohe esimesel kinnipidamispäeval tualetti kasutamast. 24aastane meesterahvas istub kongis ning keeldub kangekaelselt tualetti minemast aga juba 17. jaanuarist saati. Vetsustreiki pidav mees on politseinike pideva järelvalve all, samuti külastab teda iga päev arst.

Kahtlusalune uskus, et pärast paari päeva lastakse ta lihtsalt vabaks, kuid politsei küsis pärast esimeseks nädalaks saadud kinnipidamisluba kohtult lihtsalt selle pikendamist. Omast arust kaval pätt loodab aga endiselt, et suudab kauem vastu pidada kui politseinike kannatus. Ta on keeldunud ka toidust.

Politseinikelt „kakavalve“ nime saanud tegevusel on aga suurem mõte - näidata seda, et narkoäri pole sugugi glamuurne. Kuritegelikku jõuku kuulunud isikust on briti Twitteris saanud naerualune, ehkki kõige pikema hädapidamise rekord kuulub ühele kinnipeetavale, kes keeldus tualetis käimast 23 päeva. Kas kõnealune kahtlusalune peab veel paar päeva vastu ja selle häbiväärse tiitli võidab, selgub peagi.